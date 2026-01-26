Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Ermittlungserfolg nach Lkw- und Ladungsdiebstählen: Zwei Beschuldigte gestellt

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Tiste. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen die Parkflächen der Rastanlage Ostetal Nord. Dabei stellten sie mehrere teils vermummte Personen an einem Sattelzug mit geöffneter Heckportaltür fest.

Beim Erkennen der Polizei flüchteten die Täter mit einem Sprinter sowie einem Pkw. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Sprinter kurze Zeit später an einem Autohof in Autobahnnähe bei Sittensen festgestellt werden. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer (22 und 36 Jahre alt) aus Hamburg. Im Sprinter fanden die Beamten zudem Einbruchswerkzeug und mögliches Diebesgut. Der flüchtige Pkw entkam.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten weitere Taten in derselben Nacht an verschiedenen Örtlichkeiten entlang der Autobahn festgestellt werden.

Die beiden Beschuldigten wurden zur Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Pkw und den genauen Tatumständen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell