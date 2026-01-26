Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A1: Vier Leichtverletzte und alkoholisierter Unfallbeteiligter

Rotenburg (Wümme) (ots)

Reeßum/BAB 1. Am Sonntagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Zwei Pkw überschlugen sich und kamen auf dem Dach beziehungsweise auf der Seite zum Liegen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Mann aus Bremen mit einer 20-jährigen Mitfahrerin den linken Fahrstreifen der A1. Beim Versuch, nach rechts auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln, verlor er die Kontrolle über seinen VW Polo und kollidierte mit einem Volvo-Sattelzug, der von einem 58-jährigen Kraftfahrer geführt wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Polo gegen einen Toyota geschleudert, der von einem 43-jährigen Mann mit einem 32-jährigen Mitfahrer gefahren wurde. In der Folge kamen sowohl der VW Polo als auch der Toyota von der Fahrbahn ab, überschlugen sich und landeten im Graben beziehungsweise im Seitenraum.

Die Insassen des Toyota erlitten leichte Verletzungen. Auch der 31-jährige Polo-Fahrer sowie seine 20-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der 31-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht und musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme erhärtete sich zudem der Verdacht, dass die am VW Polo angebrachten Kennzeichen entwendet waren und nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Der Polo war entsprechend weder zugelassen noch versichert.

Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

