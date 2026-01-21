Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfall nach Verfolgungsfahrt: Zwei Pkw überschlagen sich

Rotenburg (Wümme) (ots)

Tarmstedt. Am gestrigen Abend kam es gegen 19:19 Uhr nach einer polizeilichen Verfolgungsfahrt zu einem Verkehrsunfall auf einem Feld- und Verbindungsweg im Holschendorfer Weg. Beteiligt waren ein grauer Audi A6 sowie ein roter BMW. Beide Fahrzeuge überschlugen sich.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beabsichtigten Polizeibeamte aus Zeven, den Audi A6 innerorts in Tarmstedt anzuhalten und zu kontrollieren. Später stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer aus dem Landkreis Osterholz trotz bestehenden Fahrverbots am Steuer saß.

Der Mann beschleunigte plötzlich stark, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Audi fuhr anschließend über einen Feldweg im Bereich des Holschendorfer Weges in Richtung außerorts und erhöhte dort erneut deutlich seine Geschwindigkeit. Dabei vergrößerte sich zunächst der Abstand zum Streifenwagen.

Am Ende des Feldweges, im Bereich einer Einmündung, stellten die Beamten kurz darauf zwei verunfallte Fahrzeuge fest. Neben dem flüchtenden Audi war ein bislang unbeteiligter roter BMW betroffen, der von einer 49-jährigen Frau aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) geführt wurde. Der BMW kam im Seitenraum zum Liegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der 41-Jährige während seiner Flucht, den BMW zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide Fahrzeugführenden die Kontrolle über ihre Pkw verloren und sich überschlugen. Sowohl der 41-Jährige als auch die 49-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Der flüchtige Fahrer wurde vor Ort von den Beamten gestellt. Beide Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, am BMW ein Schaden von rund 30.000 Euro. Zudem entstand Flurschaden. Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung alarmiert, eingeklemmt wurde aber niemand.

Gegen den 41-jährigen Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wird gegen ihn wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg