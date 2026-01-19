Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisster Person ++ Wem gehören die zwei Fahrräder in Zeven? ++

Rotenburg (Wümme)

Fintel. Polizei und Rettungskräfte wurden am frühen Sonntagabend gegen 18.06 Uhr zu einer Wohnanschrift gerufen, nachdem sich eine Nachbarin Sorgen um die Bewohnerin gemacht hatte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Frau nicht angetroffen werden. Aufgrund der Gesamtumstände konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich bei den herrschenden Minustemperaturen in einer hilflosen Lage befand.

Aus diesem Grund leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Unter anderem kam die Feuerwehr mit Drohnen und der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Im Rahmen parallel geführter Ermittlungen konnte die Frau schließlich gegen 22.15 Uhr wohlauf erreicht werden. Sie hatte die Wohnung spontan verlassen und befand sich in keiner Notlage.

Zeven. Die Polizei hat an der Bushaltestelle der IGS in der Kanalstraße zwei auf den Fotos abgebildete Fahrräder aufgefunden. Hinweise zu den Eigentümerinnen oder Eigentümern werden unter 04281/95920 entgegengenommen.

