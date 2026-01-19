Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall an der Autobahn-Kreuzung in Bockel: Baby schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gyhum/Bockel. Gestern gegen 15.50 Uhr kam es auf der B 75 an der Kreuzung zur Anschlussstelle Bockel zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 28-jährige Frau, ihr neun Monate altes Baby sowie ein 39-jähriger Mann wurden dabei schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte die 28-Jährige, mit ihrem Volvo aus Richtung Zeven kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Mulmshorn zu fahren. Dabei missachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache die für sie Rotlicht zeigende Ampel.

Zu derselben Zeit näherte sich ein 39-jähriger Audi-Fahrer aus Richtung Industriegebiet "An der Autobahn", der über die Kreuzung hinweg auf die A1 auffahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Volvo.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Audi gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, das infolge dessen einen weiteren Pkw - einen VW eines 55-jährigen Fahrers - beschädigte. Der 55-Jährige blieb unverletzt.

Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war zeitweise halbseitig gesperrt; auch Teile der Auffahrt zur BAB 1 waren betroffen. Die Feuerwehr wurde ebenfalls angefordert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000,00 Euro geschätzt.

Gegen 17.15 Uhr konnte die Strecke wieder vollständig freigegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

