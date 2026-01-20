PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pkw fährt auf abgestellten Anhänger auf: 36-Jährige leicht verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Minstedt. Am gestrigen Tag kam es gegen 12.43 Uhr auf der Kreisstraße 148 zwischen Minstedt und Sandbostel zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige Frau mit einem Dacia die K 148 in Richtung Sandbostel, als sie außerorts aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger auffuhr. Der Anhänger war zweckdienlich abgesichert und mit Holz (Telefonmasten) beladen.

Die 36-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

