Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Kontrollen am Wochenende+++Unbekannter Täter versucht Einbruch - Bewohner schrecken Einbrecher ab+++Verkehrsunfall in Scheeßel - Pkw beschädigt/ eine Person verletzt+++Polizei sucht roten Pkw

Rotenburg (ots)

Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen am Wochenende festgestellt Rotenburg Die Rotenburger Ordnungshüter führten am Wochenende zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wieder diverse Verkehrskontrollen durch. Bei einer Unfallaufnahme in Rotenburg stellten sie bei dem Unfallverursacher fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den geführten Pkw ist. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. In Hemsbünde kontrollierten sie einen 52jährigen Pkw-Führer und stellten dabei fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde ein Atemalkoholkonzentration von 0.94 Promille festgestellt. Ein 20jähriger Mann wurde in Scheeßel kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Mann musste die Beamten auf die Wache begleiten, wo eine Blutprobe durchgeführt wurde.

Unbekannter Täter versucht Einbruch - Bewohner schrecken Einbrecher ab Rotenburg In die Wittorfer Straße in Rotenburg wurden die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03.00 Uhr gerufen. Ein unbekannter Täter hatte dort versucht, den Außenrolladen eines Einfamilienhauses hochzudrücken, mutmaßlich, um einen Einbruch zu verüben. Die Bewohner des Hauses wurden dadurch geweckt, so dass der Täter flüchtete und ein Einbruch abgewendet wurde. Die Polizei bittet Anwohner, die verdächtige Beobachtungen, vielleicht auch schon tagsüber, gemacht haben, sich bei der Rotenburger Polizei zu melden.

Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Scheeßel - zwei Pkw erheblich beschädigt/ eine Person leicht verletzt Scheeßel Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Scheeßel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Mercedes AMG, welcher die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend befuhr, kollidierte mit einem in Richtung Bahnhof fahrenden Pkw, Daimler Benz, welcher nach links auf ein Grundstück abbog. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 66jährige Beifahrerin des abbiegenden Daimler-Benz wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der 25jährige Fahrer des Mercedes AMG und der Fahrer des Daimler-Benz blieben unverletzt. Zwecks weiterer Untersuchungen, auch hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeit, wurden die Unfallfahrzeuge durch die Polizei sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Scheeßel - Polizei sucht roten Pkw Scheeßel Am 15.01.2026, gegen 11:10 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Fahrerin eines Skoda Yeti aus Richtung Lehmsalweg kommend nach links in die Bahnhofstraße und kam hierbei leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge streifte sie einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, der dadurch beschädigt wurde. Nach dem Zusammenstoß parkte die Fahrerin des Skoda Yeti auf dem Parkplatz der Sparkasse. Eine Zeugin sprach die Fahrzeugführerin an, welche sich von den Beobachtungen unbeeindruckt zeigte. Der beschädigte Pkw entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, offenbar ohne den Schaden bemerkt zu haben. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen roten Pkw gehandelt haben, der durch den Zusammenstoß eine Schramme auf der linken Fahrzeugseite erlitten haben dürfte. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des roten Pkw sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei in Scheeßel oder Rotenburg zu melden.

