Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pkw kollidiert mit Bäumen: 40-Jährige schwer verletzt ++ Zwei Einbrüche in Rotenburg ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Pkw kollidiert mit Bäumen: 40-Jährige schwer verletzt ++

Hellwege. Gestern Morgen gegen 06.45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 234 zwischen Wümmingen und Hellwege (Bremer Damm) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte eine 40-jährige Fahrerin eines Opel Insignia einen vorausfahrenden Skoda, als sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Infolge dessen kollidierte sie zunächst mit dem Heck des Skoda, kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen zwei Bäume. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der alarmierten Feuerwehr aufwendig aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Kreisstraße 234 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.500 Euro geschätzt. Die beiden Frauen im Skoda blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Bericht der Feuerwehr mit Bild: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6196699

++ Zwei Einbrüche in Rotenburg ++

Rotenburg. Gestern kam es in der Stadt Rotenburg zu zwei Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wittorfer Straße. Das gesamte Haus wurde durchsucht, bevor die Täter unerkannt flüchteten. Art und Umfang des Diebesguts sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen ca. 16.00 Uhr und 20.00 Uhr kam es zudem in der Straße Im Teich zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch dort drangen noch unbekannte Täter gewaltsam ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck und Silber und konnten anschließend unerkannt vom Tatort flüchten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. In beiden Fällen hat die Rotenburger Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04261 / 9470 zu melden.

