FW-ROW: Verkehrsunfall auf der K234 in Hellwege

Hellwege (ots)

Zum dritten schweren Verkehrsunfall innerhalb von zehn Wochen wurden die Feuerwehren aus Hellwege und Sottrum sowie die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde am Mittwochmorgen gegen 7.00 Uhr alarmiert. Auf der K234 (Bremer Damm) in Hellwege war eine Autofahrerin mit ihrem Opel aus bislang ungeklärter Ursache seitlich von der Fahrbahn abgekommen.

Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen. Für eine schonende Rettung entfernten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sottrum die Türen sowie die B-Säule des verunfallten Pkw. Anschließend konnte die Patientin an den Rettungsdienst übergeben werden, der die medizinische Versorgung während des gesamten Einsatzes sicherstellte. Die Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Rotenburg transportiert.

Die Feuerwehr Hellwege sperrte die Kreisstraße für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten vollständig ab, stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Einsatzstelle aus. Insgesamt waren sieben Einsatzfahrzeuge mit 29 Einsatzkräften im Einsatz. Nach der Rettung wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Zudem entfernte die Feuerwehr einen Baum, der infolge des Unfalls umzustürzen drohte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

