Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Sattelzug verunglückt auf der BAB 1 - Feuerwehr pumpt Diesel ab

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sittensen/A1 (ots)

Witterungsbedingt musste die Sittenser Feuerwehr am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf die BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf ausrücken.

Ein Sattelzug war auf glatter Fahrbahn verunglückt. Dabei wurde der Dieseltank beschädigt. Die Feuerwehr musste den Tank zunächst abdichten, um eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs zu verhindern. Im weiteren Verlauf wurde der Diesel aus dem Tank abgepumpt. Der bereits ausgelaufene Kraftstoff wurde mit Bindemittel aufgenommen. Ob Personen zu Schaden gekommen sind, können keine Angaben gemacht werden.

Durch den Unfall kam es auf der Autobahn 1 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach über 90 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell