FW-ROW: Brand in Industriebetrieb - Lagerraum in Vollbrand

Am heutigen Neujahrs-Morgen wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) zunächst durch die automatische Brandmeldeanlage (BMA) eines Industriebetriebes im Stadtgebiet alarmiert. Bereits bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Fehlauslösung handelte, sondern tatsächlich ein Brandereignis vorlag.

In einem Raum innerhalb einer Lagerhalle war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der Lage und der schnellen Brandausbreitung wurde das Einsatzstichwort umgehend erhöht, sodass kurz darauf alle fünf Ortsfeuerwehren der Stadt Rotenburg (Wümme) alarmiert wurden.

Der betroffene Raum mit einer Größe von etwa 6 × 8 Metern stand beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits in Vollbrand. Es brannten verschiedene Feststoffe. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor. Zur Sicherstellung ausreichender Atemschutzgeräteträger wurde zusätzlich die Feuerwehr Bothel nachgefordert.

Nach dem Löschen des Brandes wurde die Lagerhalle umfangreich entraucht. Das Brandgut wurde aus der Halle verbracht, um versteckte Glutnester auszuschließen und eine weitere Brandentwicklung zu verhindern.

Der Einsatz konnte nach Abschluss aller Maßnahmen um kurz nach 9 Uhr beendet werden. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

