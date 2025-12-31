Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Nächtlicher Brandeinsatz am Gymnasium Sottrum

Sottrum

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Silvestertag, dem letzten Tag des Jahres, wurde die Feuerwehr Sottrum zu einem Brandeinsatz am Gymnasium Sottrum alarmiert. Gemeldet war eine brennende Hecke.

Da bei der Leitstelle mehrere Notrufe eingingen, wurde zunächst von einem größeren Brandereignis ausgegangen. Noch vor dem Ausrücken der ersten Einsatzfahrzeuge wurde daher die Alarmstufe erhöht und zusätzlich die Feuerwehr Hassendorf mitalarmiert.

Vor Ort brannten rund zehn Meter einer Hecke. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zügig zu löschen und eine Ausbreitung auf weitere Vegetation zu verhindern.

Besondere Vorsicht war geboten, da das eingesetzte Löschwasser schnell gefror und Rutschgefahr bestand. Ein Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde war ebenfalls vor Ort und streute betroffene Fußwege sowie vereiste Flächen mit Streusalz ab.

Neben den Feuerwehren Sottrum und Hassendorf befanden sich auch der stellvertretende Gemeindebrandmeister, die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde, mit sechs Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften, sowie ein Rettungswagen an der Einsatzstelle.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

