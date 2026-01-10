Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)
FW-ROW: Korrektur zur vorherigen Pressemitteilung Gebäudeteileinsturz in Sottrum
Sottrum (ots)
In unserer ersten Pressemitteilung haben wir fälschlicherweise berichtet, dass es sich bei dem betreffenden Objekt um eine Asylunterkunft handelt.
Diese Information ist nicht korrekt.
Hiermit stellen wir klar, dass es sich nicht um eine Asylunterkunft handelt. Die entsprechende Angabe in der ersten Meldung beruhte auf einem Fehler und wurde von uns irrtümlich weitergegeben. Wir bitten dies zu korrigieren.
