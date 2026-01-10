Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gebäudeteileinsturz an Asylunterkunft in Sottrum

Sottrum (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sottrum mit dem Stichwort Gebäudeteileinsturz zu einer Asylunterkunft am Bahnhof alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage.

Ein großes Vordach mit einer Größe von etwa 4 × 12 Metern konnte der hohen Schneelast nicht mehr standhalten und stürzte ein. Durch den Einsturz wurden zudem Teile der Außenfassade mitgerissen, wodurch der Haupteingang des Gebäudes verschüttet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch zwei Personen im Gebäude. Diese konnten durch die Feuerwehr über alternative Zugänge unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Über Seiteneingänge verschafften sich die Einsatzkräfte anschließend Zugang zur Unterkunft.

Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in einem Hotel untergebracht. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr derzeit nicht gemacht werden. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Sottrum war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz.

