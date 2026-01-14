Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei Zeven stoppt mutmaßliche Diebe: Beute im Fahrzeug versteckt - Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am gestrigen Dienstag kontrollierten Beamte der Zevener Polizei in der Bremer Straße einen Mercedes. Bei der Routineüberprüfung trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer im Alter von 24 und 34 Jahren.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von THC gefahren ist.

Bei der weiteren Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten mutmaßliches Diebesgut, das teilweise unter der Fahrzeugausstattung versteckt worden war. Dabei handelte es sich vorwiegend um Haushaltswaren, Kosmetikprodukte und alkoholische Getränke in einem Gesamtwert von rund 250 Euro.

Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Beute wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen - auch zur Herkunft des Diebesguts - dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell