Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Bilanz nach Unwetterwarnung am Montag - Blitzeis sorgt für Unfälle auf der A1

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Landkreis Rotenburg (Wümme). Nach dem angekündigten Unwetter am gestrigen Montag zieht die Polizeiinspektion eine weitestgehend positive Bilanz. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen blieb das großflächige Verkehrschaos aus. Während es im gesamten Landkreis lediglich zu vereinzelten und kaum nennenswerten Glätteunfällen in Nebenstraßen kam, bildete die Bundesautobahn 1 am späten Vormittag einen kurzzeitigen Einsatzschwerpunkt.

Am Montagvormittag kam es zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen in beiden Fahrtrichtungen aufgrund von plötzlichem Blitzeis innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Verkehrsunfällen.

Im Bereich der Rastanlage Grundbergsee ereigneten sich zwischen 10:50 Uhr und 11:30 Uhr insgesamt sechs witterungsbedingte Unfälle:

- 10:50 Uhr: Kollision zwischen zwei Pkw; kurzfristige Vollsperrung der Fahrbahn zur Unfallaufnahme. - 11:00 Uhr: Ein 39-jähriger Fahrer eines Opel Insignia geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (Sachschaden ca. 8.000 Euro). - 11:01 Uhr: Ein Pkw prallte alleinbeteiligt gegen die Leitplanke. - 11:15 Uhr: Ein Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte seitlich mit einem benachbarten Pkw. - 11:20 Uhr: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, nachdem ein Bremsvorgang auf glatter Fahrbahn scheiterte. - 11:27 Uhr: Seitliche Berührung zwischen zwei Pkw (Audi und Mercedes A-Klasse) aufgrund von Glätte.

Es blieb in den meisten Fällen bei Sachschäden. Größere Sperrungen, Verkehrsbehinderungen oder langwierige Bergungsarbeiten blieben aus.

Abschließend spricht die Polizei der regionalen Landwirtschaft (und allen anderen Helfern) für die tatkräftige, eigeninitiierte Unterstützung während der Unwetterlage - insbesondere am vergangenen Wochenende - ihren Dank aus. In Schwitschen sowie im weiteren Kreisgebiet ermöglichte der ehrenamtliche Einsatz beim Räumen von Verkehrswegen und der Bergung von Fahrzeugen eine wesentliche Entlastung der polizeilichen Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell