Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei-Update zur Wetterlage ++ 37-Jähriger missbraucht Notruf und beleidigt Notrufannahme ++ Mehrere Betrugsanrufe durch falsche Polizeibeamte in Zeven ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Polizei-Update zur Wetterlage ++

Landkreis Rotenburg. Trotz der bestehenden amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis kam es im Landkreis Rotenburg bislang zu keinen nennenswerten Vorfällen oder witterungsbedingten Verkehrsunfällen (Stand: 12.01.2026, ca. 10:00 Uhr).

++ 37-Jähriger missbraucht Notruf und beleidigt Notrufannahme ++

Rotenburg. Am vergangenen Freitagabend rief ein 37-jähriger, polizeibekannter Mann aus Rotenburg mehrfach den polizeilichen Notruf an und täuschte dabei eine Notlage vor. Eine Überprüfung ergab, dass keine tatsächliche Gefahr bestand und der Mann den Notruf missbräuchlich genutzt hatte.

Während der Anrufe beleidigte er zudem die Beamten in der Leitstelle. Gegen den 37-Jährigen wird strafrechtlich ermittelt.

++ Mehrere Betrugsanrufe durch falsche Polizeibeamte in Zeven ++

Zeven. Am Nachmittag des vergangenen Samstags kam es im Bereich Zeven zu mehreren betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchten, sensible Informationen zu erlangen.

In allen bekannten Fällen reagierten die betroffenen Seniorinnen und Senioren richtig: Sie beendeten die Gespräche umgehend und verständigten die echte Polizei.

