Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tief "Elli" bestimmte die Arbeit der Polizei++mehrstündiger Stromausfall in Visselhövede++

Polizei Rotenburg (ots)

++ Tief "Elli" bestimmte die Arbeit der Polizei++

LK Rotenburg. Aufgrund des starken Schneefalls und den Sturmboen waren nicht nur die Räumdienste von Freitag bis Samstag im Dauereinsatz. In diesem Zeitraum kam es im gesamten Kreisgebiet zu ungefähr 70 Verkehrsunfällen. Positiv ist hier anzumerken, dass es lediglich bei drei Unfällen zu leichten Personenschäden kam. Der Schwerpunkt der Unfälle lag im Südkreis sowie auf der BAB 1.

++mehrstündiger Stromausfall in Visselhövede++

Visselhövede. In der Nacht zu Samstag kam es aufgrund eines technischen Defekts in Visselhövede und einigen umliegenden Ortschaften zu einem Stromausfall. Die Stadtverwaltung Visselhövede reagierte aufgrund der winterlichen Temperaturen sofort und richtete einen Einsatzstab, bestehend aus Feuerwehr, Ordnungsamt und Rettungskräften, ein. Glücklicherweise kam es zu keinen nötigen Hilfseinsätzen. Der Netzbetreiber konnte nach 7 Stunden auch in den letzten betroffenen Ortschaften die Stromversorgung wieder vollständig herstellen.

