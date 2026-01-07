PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Korrektur der Örtlichkeit: ++ Einbruch in Vereinsheim in Elsdorf ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Das betroffene Gebäude des Funsports Zeven e.V. befindet sich nicht wie zunächst angegeben in Elsdorf, sondern in Zeven. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6191441

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

