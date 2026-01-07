POL-ROW: Korrektur der Örtlichkeit: ++ Einbruch in Vereinsheim in Elsdorf ++
Rotenburg (Wümme) (ots)
Zeven. Das betroffene Gebäude des Funsports Zeven e.V. befindet sich nicht wie zunächst angegeben in Elsdorf, sondern in Zeven. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.
Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6191441
