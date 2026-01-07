POL-ROW: Korrektur der Örtlichkeit: ++ Einbruch in Vereinsheim in Elsdorf ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ 50.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte: Frontalzusammenstoß auf der B 74 bei Bremervörde ++ Bremervörde. Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:37 Uhr auf der Stader Straße (B 74) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeugführer erlitten ...

