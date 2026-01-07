Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 50.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte: Frontalzusammenstoß auf der B 74 ++ Einbruch in Vereinsheim in Elsdorf ++ Unfallflucht in Zeven: Radfahrer verletzt und alkoholisiert ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ 50.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte: Frontalzusammenstoß auf der B 74 bei Bremervörde ++

Bremervörde. Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:37 Uhr auf der Stader Straße (B 74) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Renault die B 74 in Richtung Stade. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich/frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 57-jährigen BYD-Fahrers.

Beide Männer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 21-Jährige während der Fahrt eingeschlafen ist, wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro beziffert.

++ Einbruch in Vereinsheim in Elsdorf ++

Elsdorf. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen kurz vor Weihnachten und dem gestrigen Dienstag in ein Vereinsheim in der Frankenbosteler Straße eingebrochen.

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, rissen sie Gegenstände von den Wänden, entleerten einen Geschenkkorb und brachen eine Geldkassette auf. Aus dieser entwendeten sie einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281 / 95920 entgegen.

++ Unfallflucht in Zeven: Radfahrer verletzt und alkoholisiert ++

Zeven. Am gestrigen Tag kam es gegen 14:00 Uhr nach Angaben eines 56-jährigen Radfahrers zu einer Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Hohe Luft in Richtung Godenstedter Straße, als er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste.

Infolge dessen stürzte der Radfahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der oder die bislang unbekannte Pkw-Fahrende entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Opiaten.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder der Fahrerin bzw. dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei Zeven unter 04281 / 95920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell