POL-ROW: ++ Zimmerbrand in Scheeßeler Sozialunterkunft ++ Unfall vor Krankenhaus: 84-Jährige überschlägt sich mit Pkw ++ Nachwuchswerbung: Zusatzinformation zur Infoveranstaltung ++

++ Zimmerbrand in Scheeßeler Sozialunterkunft ++

Scheeßel. Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:35 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft im Leehopweg. Beim Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bereits starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein an der Gebäuderückseite im Obergeschoss sichtbar.

Alle Bewohner konnten sich eigenständig und unverletzt aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus war anschließend zunächst aber nicht mehr bewohnbar. Für die Betroffenen wurde eine Notunterkunft organisiert.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Da Hinweise vorliegen, dass zwei Bewohner den Brand möglicherweise durch leichtsinniges Verhalten verursacht haben könnten, wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 47-jährigen Mann und eine 55-jährige Frau ermittelt. Die Schadenshöhe ist noch Bestandteil der Brandermittlungen. Der Brandort ist beschlagnahmt.

++ Unfall vor Krankenhaus: 84-Jährige überschlägt sich mit Pkw ++

Rotenburg. Am gestrigen Tag kam es gegen 09:56 Uhr in der Lindenstraße, in Höhe des Parkhauses des Diakonie-Krankenhauses, zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdeinwirkung. Eine 84-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr aus dem Parkhaus heraus und verlor vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie überfuhr dabei einen am Straßenrand liegenden Findling.

In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug sowie an der Schranke des Parkhauses entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro.

++ Nachwuchswerbung: Zusatzinformation zur Infoveranstaltung ++

Die Informationsveranstaltung am 05. Februar 2026 bei der Agentur für Arbeit zum Thema Studium bei der Polizei Niedersachsen beginnt um 15:00 Uhr.

