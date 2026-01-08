POL-ROW: ++ Verkehrsunfall auf der B 75 - Pkw prallt gegen Baum nach Ausweichmanöver ++ Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbote in Rotenburg ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfall auf der B 75 - Pkw prallt gegen Baum nach Ausweichmanöver ++

Scheeßel. Am frühen Donnerstagmorgen (08.01.2026) kam es auf der B 75 zwischen Scheeßel und Veersebrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 05:35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter die Bundesstraße, als er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter geriet ins Schleudern und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein entgegenkommender 30-jähriger Audi-Fahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte dabei jedoch mit dem Heck des querstehenden Transporters. Infolgedessen kam der Audi von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum.

Der 30-jährige Audi-Fahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B 75 halbseitig gesperrt werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle konnten gegen 07:15 Uhr vollständig abgeschlossen werden. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

++ Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbote in Rotenburg ++

Rotenburg. Polizeibeamte führten am gestrigen Vormittag gezielte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf der Überprüfung der Durchfahrtsverbote im Sprötschenkamp sowie in der Straße Zum Kumpwisch.

Beide Straßenzüge sind für den allgemeinen Durchgangsverkehr gesperrt bzw. nur für Anlieger freigegeben. Im Kontrollzeitraum bestätigte sich in mehreren Fällen die missbräuchliche Nutzung der Straßen. Gegen die Fahrzeugführer wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Durchfahrtsverbote in Wohngebieten der Sicherheit der Anwohner und der Verkehrsberuhigung dienen und auch künftig unangekündigt kontrolliert werden.

