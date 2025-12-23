Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Überörtliche Hilfeleistung und Kampfmittelsprengung

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Montag, 22.12.2025 - Um 12:57 Uhr wurde die Feuerwehr Xanten gemeinsam mit vielen weiteren Kräften aus den Kreisen Wesel und Kleve zur überörtlichen Hilfeleistung nach Krefeld alarmiert.

Im Krefelder Hafenbereich war es am frühen Montagmorgen zu einem Großbrand gekommen. Um die dort eingesetzten Kräfte abzulösen, wurde die sogenannte Bezirksbereitschaft 1 des Regierungsbezirks Düsseldorf alarmiert. In diesem Konzept werden mehrere Löschzüge aus den Feuerwehren der Landkreise zusammengestellt. Die Feuerwehr Xanten stellt hierbei einen Einsatzleitwagen.

Über Sammelpunkte in Moers und Duisburg verlegten die Kräfte zur Einsatzstelle nach Krefeld und übernahmen dort die Nachlöscharbeiten. Gegen Mitternacht waren die Einsatzkräfte wieder zurück an ihren Heimatstandorten.

Um 14:40 Uhr wurde die Löscheinheit Birten alarmiert. Im Bereich Xanten-Birten war eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden, die kontrolliert gesprengt werden musste. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten hier bei der Evakuierung und Absperrung des Gefahrenbereichs. Nach ca. zweieinhalb Stunden war dieser Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell