FW Xanten: Drei Einsätze für die Feuerwehr Xanten in der Nacht und am frühen Morgen

Xanten, 20.12.2025 - Die Feuerwehr Xanten wurde in der Nacht und am frühen Morgen zu insgesamt drei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Der erste Einsatz erfolgte in der Nacht um 01:30 Uhr im Ortsteil Lüttingen. Auf der Straße "An der Nettkull" stand ein geparkter Pkw in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Fahrzeug mit einem C-Rohr ab. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich die Einheiten Lüttingen und Xanten-Mitte. Gegen 04:25 Uhr wurde die Einheit Xanten-Mitte zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Ein Passant hatte in einer Parkanlage ein Bodenfeuer gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um ein unsachgemäß entzündetes Lagerfeuer handelte. Das Feuer wurde in Absprache mit der Polizei abgelöscht. Der dritte Einsatz des Tages forderte abermals die Einheit Xanten-Mitte zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst. Eine erkrankte Person musste aus einer Wohnung transportiert und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben werden.

