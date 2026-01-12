Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 43-jähriger greift Polizisten an ++ Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen Rasen am Westerveseder Sportplatz ++

Rotenburg (Wümme)

++ 43-jähriger greift Polizisten an ++

Rotenburg. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr kam es im Ellernweg zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Zuvor war die Polizei zu einer Bedrohung zwischen einem Mann und einer Frau in einer Wohnung gerufen worden. Als die Beamten eintrafen und an der Wohnungstür klingelten, öffnete der 43-jährige Beschuldigte.

Bereits bei der ersten Ansprache zeigte sich der alkoholisierte Mann äußerst unkooperativ und trat den Einsatzkräften sofort aggressiv entgegen. Offensichtlich unzufrieden mit den polizeilichen Maßnahmen griff er in der Folge einen Beamten körperlich an. Der Beamte wurde dabei nicht verletzt.

Der Beschuldigte musste unter Anwendung von körperlichem Zwang zu Boden gebracht und fixiert werden. Er wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Während des Einsatzes beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

++ Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen Rasen am Westerveseder Sportplatz ++

Scheeßel/Westervesede. Unbekannte haben im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagmittag den Sportplatz des SV Blau-Weiß Westervesede beschädigt. Ein Kraftfahrzeug befuhr den witterungsbedingt gefrorenen Rasen, wodurch erhebliche Schäden entstanden sein dürften. Die Höhe des Schadens ist noch Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zu dem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 04261 / 9470 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

