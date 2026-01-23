Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht in Wensebrock: Golden Retriever verstirbt nach Zusammenstoß ++ Kellerbrand in Zeven ++ Sattelzug verliert rund 500 Kilogramm Futtermittel: Vollsperrung der K 134 ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfallflucht in Wensebrock: Golden Retriever verstirbt nach Zusammenstoß ++

Brockel/Wensebrock. Am 20.01.2026 kam es zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 71 zu einer Verkehrsunfallflucht nach dem Zusammenstoß mit einem Hund. Ein Golden Retriever wurde dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in die B 71 aus Richtung Rotenburg in Richtung Brockel. Auf Höhe der Hausnummer 19 in der Straße Wensebrock lief der Hund vermutlich auf die Fahrbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Hund verendete noch vor Ort. Der oder die Fahrzeugführende setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich um einen dunkelroten Pkw handeln.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug bzw. zur Fahrerin oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ Kellerbrand in Zeven ++

Zeven. Am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in den Erlenweg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus der Kellertür eines Wohngebäudes.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Rauchmelder in Brand geraten. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgasinhalation und wurden medizinisch versorgt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++ Sattelzug verliert rund 500 Kilogramm Futtermittel: Vollsperrung der K 134 ++ Bilder ++

Ippensen. Am gestrigen Tag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Kreisstraße 134 zwischen Groß- und Klein Ippensen zu einer Gefahrenstelle. Ein Sattelzug verlor rund 500 Kilogramm seiner Ladung, nachdem sich aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve das Heckportal des Aufliegers entriegelt und geöffnet hatte.

Bei der Ladung handelte es sich um Biertreber, das sich über die gesamte Fahrbahn verteilte. Die K 134 musste daraufhin voll gesperrt werden. Eine aufwendige Reinigung der Fahrbahn war erforderlich.

Gegen 16:00 Uhr, nach rund drei Stunden, konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell