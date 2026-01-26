PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei warnt: Vorsicht vor falschen Dienstleistern

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Bereits am 16.01.2026 klingelte gegen 09:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter bei einer 76-jährigen Seniorin im Heideweg. Der Mann gab sich als Mitarbeiter des Energiedienstleisters "ista" aus und erklärte, Zählerstände ablesen zu müssen. Die Frau gewährte ihm daraufhin Zutritt zur Wohnung.

Im Anschluss stellte sie fest, dass ihre EC-Karte entwendet worden war. Mit dieser wurde anschließend ein Zigarettenautomat benutzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Die Masche falscher Handwerker oder sonstiger Dienstleister ist bundesweit bekannt. Die Täter klingeln bevorzugt bei älteren Menschen und geben vor, im Auftrag von Hausverwaltungen, Stadtwerken oder Energieversorgern tätig zu sein. In der Wohnung lenken sie ihre Opfer ab und entwenden Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände.

Die Polizei gibt folgende Hinweise zum Schutz:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich gegen 
     aufdringliche Besucher, sprechen Sie diese laut an oder rufen 
     Sie um Hilfe. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Personen die 
     Polizei zu verständigen.
   - Bestellen Sie unbekannte Personen zu einem späteren Zeitpunkt 
     wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie 
     die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Lassen Sie ausschließlich Mitarbeitende von Handwerksbetrieben, 
     der Hausverwaltung oder von Versorgungsunternehmen in Ihre 
     Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder deren Besuch zuvor 
     angekündigt wurde.

Weitere Informationen und Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Bei Fragen oder Beratungsbedarf können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit an das Präventionsteam der Polizeiinspektion Rotenburg oder an ihre jeweiligen Kontaktbeamtinnen und -beamten wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

