POL-ROW: Polizei warnt: Vorsicht vor falschen Dienstleistern

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Bereits am 16.01.2026 klingelte gegen 09:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter bei einer 76-jährigen Seniorin im Heideweg. Der Mann gab sich als Mitarbeiter des Energiedienstleisters "ista" aus und erklärte, Zählerstände ablesen zu müssen. Die Frau gewährte ihm daraufhin Zutritt zur Wohnung.

Im Anschluss stellte sie fest, dass ihre EC-Karte entwendet worden war. Mit dieser wurde anschließend ein Zigarettenautomat benutzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Die Masche falscher Handwerker oder sonstiger Dienstleister ist bundesweit bekannt. Die Täter klingeln bevorzugt bei älteren Menschen und geben vor, im Auftrag von Hausverwaltungen, Stadtwerken oder Energieversorgern tätig zu sein. In der Wohnung lenken sie ihre Opfer ab und entwenden Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände.

Die Polizei gibt folgende Hinweise zum Schutz:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich gegen aufdringliche Besucher, sprechen Sie diese laut an oder rufen Sie um Hilfe. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Personen die Polizei zu verständigen.

- Bestellen Sie unbekannte Personen zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie ausschließlich Mitarbeitende von Handwerksbetrieben, der Hausverwaltung oder von Versorgungsunternehmen in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder deren Besuch zuvor angekündigt wurde.

Weitere Informationen und Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Bei Fragen oder Beratungsbedarf können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit an das Präventionsteam der Polizeiinspektion Rotenburg oder an ihre jeweiligen Kontaktbeamtinnen und -beamten wenden.

