POL-ROW: Zeugen gesucht: 17-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle durch Bremervörde

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am Samstagabend, den 24.01.2026, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Bremervörde gegen 23:50 Uhr im Gewerbering ein Pkw auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhalteaufforderung und beschleunigte stattdessen stark, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Der Fahrer flüchtete bei winterlichen Straßenverhältnissen in Richtung Stadtmitte. Dabei überquerte er an der Kreuzung Wesermünder Straße / Gutenbergstraße eine Rotlicht zeigende Ampel und führte das Fahrzeug innerorts mit Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Beschuldigten zu vermeiden.

Im Bereich des Bremervörder Hafens brach der Fahrzeugführer seine Flucht ab und steuerte den Pkw auf das Gelände einer Tankstelle. Dort konnte er mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestellt werden.

Am Steuer saß ein 17-jähriger Bremervörder, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert war. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren Anfang Januar in Bremervörde entwendet worden.

Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. In Bezug auf die entwendeten Kennzeichen dauern die Ermittlungen an.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Jugendlichen gefährdet wurden (bzw. stark abbremsen mussten), werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761 / 74890 zu melden.

