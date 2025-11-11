Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt beim Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am Hauptbahnhof München

Einladung an die Presse

München (ots)

Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität führt die Bundespolizei im Zeitraum 14.-16. November 2025 einen Schwerpunkteinsatz an verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland durch.

Bundesinnenminister Dobrindt wird sich am

Freitagabend, 14. November 2025,

am Münchner Hauptbahnhof

gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion München, Franz-Xaver Vogl, ein Bild von dem Einsatz machen. Anschließend ist ein Statement des Bundesinnenministers für die Medien vorgesehen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist die Ecke Gleis 11 / Querbahnsteig am südlichen Eingang zum Hauptbahnhof um 19:30 Uhr.

Um eine Anmeldung unter Nennung der Redaktion an folgende E-Mail-Adresse bis Donnerstag, 13. November 2025, wird gebeten: presse.muenchen@polizei.bund.de

Bitte nehmen Sie Ihren Presseausweis mit.

Weitere Informationen zu dem Schwerpunkteinsatz unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6155889

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell