Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt beim Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am Hauptbahnhof München
Einladung an die Presse
München (ots)
Zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität führt die Bundespolizei im Zeitraum 14.-16. November 2025 einen Schwerpunkteinsatz an verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland durch.
Bundesinnenminister Dobrindt wird sich am
Freitagabend, 14. November 2025,
am Münchner Hauptbahnhof
gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion München, Franz-Xaver Vogl, ein Bild von dem Einsatz machen. Anschließend ist ein Statement des Bundesinnenministers für die Medien vorgesehen.
Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Treffpunkt ist die Ecke Gleis 11 / Querbahnsteig am südlichen Eingang zum Hauptbahnhof um 19:30 Uhr.
Um eine Anmeldung unter Nennung der Redaktion an folgende E-Mail-Adresse bis Donnerstag, 13. November 2025, wird gebeten: presse.muenchen@polizei.bund.de
Bitte nehmen Sie Ihren Presseausweis mit.
Weitere Informationen zu dem Schwerpunkteinsatz unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6155889
