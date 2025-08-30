PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Endingen am Kaiserstuhl, Ortsteil Königschaffhausen

Am Freitag, 29.08.2025, um 23:10 Uhr, ereignete sich in Endingen a.K. OT Königschaffhausen, Rathausstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Fiat Punto, welcher dadurch an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt wurde.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 4.000,00 Euro.

Ein bislang unbekannter Zeuge, welcher sich am Unfallort dem geschädigten Fahrzeughalter zu erkennen gab, sowie auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) in Verbindung zu setzen.

RE/ow

FLZ/js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

