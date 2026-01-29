PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Abgestellter Pkw beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (24. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Dienstag (27. Januar 2026), 12:00 Uhr kam es am Acignering in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter schwarzer Kia Venga, der auf einen 76-jährigen Mann aus Wachtendonk zugelassen ist, im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

