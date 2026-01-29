Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Rennradfahrer schwer verletzt

Goch-Asperden (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) gegen 08:35 Uhr ereignete sich auf der Asperdener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Kleve war in seinem Audi von der B9 kommend auf dem Zubringer zur Asperdener Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Goch abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Rennradfahrer aus Goch, der auf dem Radweg in Richtung Asperden unterwegs war. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. (cs)

