Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nach Hausbrand in Goch: Tatverdächtiger festgenommen | Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Goch (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) gegen 21:15 Uhr brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Goch aus. Bei dem Feuer wurde die 70-jährige Eigentümerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Nach ersten Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass das Feuer durch einen 34-jährigen Hausbewohner gelegt wurde, um die 70-jährige Vermieterin zu töten. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei Krefeld hat gemeinsam mit der Polizei Kleve eine Mordkommission eingerichtet. Mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Kleve wird der Beschuldigte heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Presseanfragen bitten wir an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten. (41)

