FW-M: Neujahrsempfang 2026 des Stadtfeuerwehrverbandes München (Altstadt-Lehel)

Auch in diesem Jahr hat der Stadtfeuerwehrverband München e.V. zu seinem traditionellen Neujahrsempfang der Münchner Feuerwehren in den Alten Rathaussaal am Marienplatz eingeladen. Zahlreiche Gäste aus der Politik, den Mitgliedsfeuerwehren und den Münchner Blaulichtorganisationen folgten der Einladung, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die Weichen für die kommenden Herausforderungen zu stellen.

Nach der persönlichen Begrüßung der Gäste im Foyer durch die Vorsitzenden des SFV, Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble, Stadtbrandrat Claudius Blank und Stadtbrandinspektor Michael Schmid, eröffnete Stadtbrandrat Claudius Blank den Festabend. Er hieß die zahlreich erschienenen Vertreterinnen und Vertreter willkommen, bevor er anschließend Oberbürgermeister Dieter Reiter auf die Bühne bat.

Oberbürgermeister Reiter zeigte sich erfreut über die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduzierten Einsatzzahlen in der Silvesternacht. Dennoch blieb das Jahr 2025 von einschneidenden Ereignissen geprägt. Reiter dankte der Feuerwehr sowie allen beteiligten Organisationen insbesondere für ihren hochprofessionellen Einsatz beim Anschlag auf die friedliche Demonstration in der Seidlstraße im Februar sowie bei der Bewältigung einer tragischen Familienstreitigkeit in der Lerchenau. Diese außergewöhnlichen Einsatzsituationen hätten einmal mehr den großartigen Zusammenhalt der Münchner Blaulichtfamilie unterstrichen.

Ein besonderes Augenmerk legte Oberbürgermeister Reiter auf den vorbeugenden Brandschutz. Mit Verweis auf den tragischen Vorfall in einer Diskothek im schweizerischen Crans-Montana verdeutlichte er die Unverzichtbarkeit strenger rechtlicher Vorgaben für die Sicherheit der Münchner Bürgerinnen und Bürger. Trotz der angespannten Haushaltslage sicherte Reiter seiner "lieb und teuer" gewordenen Feuerwehr seine Unterstützung zu. Als deutliches Signal hob er das Gerätehausprogramm der Freiwilligen Feuerwehr München hervor. Mit Investitionen im Millionenbereich über die nächsten zehn Jahre werde ein Fundament für die Sicherheit der Münchner Bevölkerung geschaffen.

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Herrn Thomas Schneider. Im Rahmen des Empfangs würdigten Oberbürgermeister Reiter, Oberbranddirektor Schäuble und Stadtbrandrat Blank sein vorbildliches Verhalten. An einem frühen Sommermorgen hatte Herr Schneider am Riemer See beobachtet, wie ein Pkw ins Wasser rollte. Geistesgegenwärtig schwamm er zum Ufer, um einen Notruf bei der Integrierten Leitstelle abzusetzen. Während die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unterwegs waren, mobilisierte er andere Schwimmer, um das sinkende Fahrzeug gemeinschaftlich in den flacheren Bereich zu schieben. Durch das beherzte Handeln konnte der Fahrer schnell von den Strömungsrettern der Feuerwehr gerettet werden. Für sein selbstloses Engagement wurde Herr Schneider unter großem Applaus mit der silbernen Ehrennadel des Stadtfeuerwehrverbands ausgezeichnet.

Abschließend ließ Oberbranddirektor Schäuble das Jahr 2025 Revue passieren. Auch er griff den Einsatz beim Anschlag in der Seidlstraße auf und zeigte sich besonders beeindruckt von der nahtlosen Umsetzung der Vorsichtungskonzepte, die bereits vor zwei Jahrzehnten entwickelt worden waren und seitdem ständig weiterentwickelt werden. Ein Meilenstein im Bildungsbereich war die Eröffnung der neuen Berufsfachschule für Leitstellenwesen. Die Themen Bevölkerungs- und Zivilschutz beschäftigen mit Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage weiterhin die Branddirektion. Zum Abschluss skizzierte Oberbranddirektor Schäuble die Meilensteine für das Jahr 2026. Neben der Einführung der dritten Generation HLF und der Erprobung neuer Vorauslöschfahrzeuge setzt die Münchner Feuerwehr verstärkt auf Digitalisierung. So werden bei der Berufsfeuerwehr automatisiert fliegende Drohnen eingesetzt, um einen Zeitvorteil in der Lageerkundung zu gewinnen. Zudem kündigte er die Gründung einer weiteren Berufsfachschule an, die sich künftig dem "Feuerwehrhandwerk" widmen wird.

Im Anschluss nutzten die rund 350 Gäste die Gelegenheit, sich bei anregenden Gesprächen am Buffet auszutauschen und das Netzwerk der Münchner Blaulichtfamilie weiter zu stärken.

Über den Stadtfeuerwehrverband München e.V.

Der Stadtfeuerwehrverband München e.V. vertritt als verbandliches Gremium die Interessen aller Münchner Feuerwehren. Dazu gehören neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr München auch die Werkfeuerwehren der Firmen BMW, KNDS, MTU/MAN sowie der Technischen Universität München in Garching und die Flughafenfeuerwehr am Flughafen München.

