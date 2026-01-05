Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Tannenbaumsammlung Iserlohner Norden

Iserlohn (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Iserlohner Norden führen seit einigen Jahren die bewährte Tannenbaumsammlung für die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen Drüpplingsen, Kalthof und Sümmern durch. Neben dem bequemen Service, zur Abholung der ausgedienten und von Lametta befreiten Bäume, werden die Kameradinnen und Kameraden auch über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Auskunft geben und um weitere Mitglieder werben. Hierzu startet: - die Löschgruppe Drüpplingsen, am 10.01.2026 ab 10.00 Uhr im gesamten Ortsteil Drüpplingsen

- die Löschgruppe Sümmern, bereits am 09.01.2026 ab 16.30 Uhr im Bereich Neubaugebiet "Dahlbreite" mit der Straße Weideplatz und im Gebiet um die Uhlenburg mit Nebenstraßen. - Weiterhin führt die Löschgruppe Sümmern am Samstag, den 10.01.2026 ab 09.30 Uhr im restlichen Ortsteil von Sümmern die bereits 37. Tannenbaumsammlung in Sümmern durch. - die Löschgruppe Leckingsen, am 10.01.2026 ab 09.00 Uhr im gesamten Ortsteil Kalthof

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, die abgeschmückten und von Lametta befreiten Bäume ab den o.g. Zeiten an den Straßenrand zu stellen. Die genaue Straßenaufteilung kann auch auf der jeweiligen Facebookseite "Löschgruppe Sümmern der Feuerwehr Iserlohn", "Löschgruppe Drüpplingsen der Feuerwehr Iserlohn" oder "Löschgruppe Leckingsen der Feuerwehr Iserlohn" eingesehen werden. Die Hausbewohner werden gleichzeitig um eine kleine Spende für den Förderverein gebeten. Die Kameradinnen und Kameraden können sich mit einem Dienstausweis ausweisen. Text und Bild: LG Sümmern

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell