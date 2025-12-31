FW-MK: Küchenbrand am Dienstagnachmittag sorgt für Feuerwehreinsatz

Feuerwehr Iserlohn

Küchenbrand am Dienstagnachmittag sorgt für Feuerwehreinsatz

Iserlohn

Am Dienstag, den 30.12., wurde die Feuerwehr gegen 14:30 Uhr über den Notruf 112 zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Schleddenhofer Weg gerufen.

Umgehend rückte der Löschzug der Berufsfeuerwehr gemeinsam mit einem Rettungswagen, sowie den Löschgruppen Stadtmitte und Bremke zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Zwei Trupps gingen unverzüglich unter Atemschutz in das Gebäude vor und leiteten die Brandbekämpfung ein. Der Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits vor dem Gebäude auf der Straße. Da er zuvor Rauchgase eingeatmet hatte, wurde er durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert.

In der Wohnung sollten sich noch zwei Katzen befinden. Diese wurden durch einen Trupp gesucht. Da die Wohnungstür aber offen stand, ist davon auszugehen, dass die Tiere bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geflüchtet waren.

Abschließend wurden die Räumlichkeiten kontrolliert und die Brandwohnung mittels eines Hochleistungslüfters entraucht.

Insgesamt waren für rund zwei Stunden etwa 30 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell