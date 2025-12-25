Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brandeinsätze an Heiligabend

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Heiligabend wurde gegen 16:00 Uhr über den Notruf 112 ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Untergrüner Straße gemeldet. Umgehend wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen Ober- und Untergrüne sowie ein Rettungswagen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Eine Terrasse stand in Vollbrand. Durch die enorme Wärmeentwicklung waren die Fensterscheiben der angrenzenden Räume bereits geborsten, sodass der Brand auf die Wohnung übergriff. Unverzüglich ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einer Schlauchleitung in die Wohnung vor, um nach eventuell noch vermissten Personen zu suchen. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung durch einen weiteren Trupp unter schwerem Atemschutz mit einer Angriffsleitung eingeleitet. Zusätzlich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um die übrigen Wohnungen von außen zu kontrollieren. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden durch den Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch vor Ort verbleiben. Noch während der Nachlöscharbeiten wurde ein möglicher Kaminbrand an der Berliner Allee gemeldet. Zu diesem Einsatz wurden die Löschgruppen Ober- und Untergrüne von der Einsatzstelle an der Untergrüner Straße abgezogen sowie die Löschgruppe Letmathe alarmiert. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich lediglich um einen normalen Anfeuerungsvorgang, der aufgrund der Witterung stärker als gewöhnlich rauchte. Alle Kräfte konnten die Einsatzstelle nach kurzer Zeit wieder verlassen. Gegen 17:25 Uhr wurde der nächste Brand gemeldet. In diesem Fall handelte es sich um einen brennenden PKW an der Schwerter Straße auf Höhe der Autobahn. Da das Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder einsatzbereit war, wurde zusätzlich zum Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr die Löschgruppe Letmathe alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Ein PKW stand im Motorraum bereits in Vollbrand. Durch die Besatzung des Tanklöschfahrzeugs wurde umgehend ein Löschangriff aufgebaut und die Brandbekämpfung eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Letmathe unterstützten die Maßnahmen. Nach rund einer Stunde konnten alle Kräfte auch diese Einsatzstelle verlassen. Insgesamt waren an diesem Nachmittag rund 35 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

