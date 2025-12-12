Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: E-Roller brennt nachts in Wohnung

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 4:30 Uhr, wurde über den Notruf 112 ein Wohnungsbrand an der Pütterstraße gemeldet.

Umgehend wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Stadtmitte alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand gekommen. Da sich der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung befand, bestand keine Gefahr für Menschenleben.

Zwei Trupps drangen unter schwerem Atemschutz sofort in die Wohnung ein, um die Brandbekämpfung einzuleiten. Zudem kontrollierte ein weiterer Trupp die angrenzenden Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung. Eine Person aus der Wohnung im ersten Obergeschoss klagte über Atemnot und wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Sie konnte anschließend vor Ort verbleiben.

Der brennende E-Roller wurde durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und dort vollständig abgelöscht.

Anschließend wurde die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters gelüftet und zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Während der Einsatz noch lief, wurde eine hilflose Person in einer Wohnung an der Straße "An der Stennert" gemeldet. Hierzu wurde die Löschgruppe Oestrich alarmiert. Zeitgleich wurde an der Einsatzstelle an der Pütterstraße die Löschgruppe Stadtmitte aus dem Einsatz entlassen. Da diese Einheit nun wieder einsatzbereit war, wurde sie direkt zur Einsatzstelle "An der Stennert" weiteralarmiert.

Vor Ort wurde die Wohnungstür mithilfe von Türöffnungswerkzeug gewaltsam geöffnet, sodass der Rettungsdienst die hilflose Person versorgen konnte. Die Patientin wurde anschließend in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert. Die alarmierte Löschgruppe Oestrich musste nicht mehr ausrücken und konnte den Einsatz abbrechen.

Gegen 6 Uhr konnten alle Einheiten wieder zu ihren Standorten einrücken.

Insgesamt befanden sich rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

