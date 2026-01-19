Feuerwehr München

FW-M: Besitzerin rettet Katze - Feuerwehr löscht Auto (Ramersdorf)

München (ots)

Montag, 19. Januar 2026; 11.19 Uhr

Redlingerstraße

Am späten Vormittag ist ein Auto im Münchner Osten in Brand geraten. Die Fahrerin konnte sich und ihre Katze in Sicherheit bringen.

Als die Fahrerin von einem Tierarztbesuch kam und ihr Auto abstellte, schlugen ihr plötzlich und unvermittelt Flammen aus dem Motorraum entgegen. Unverletzt konnte sie den Pkw verlassen und den Notruf wählen. Ihre Katze befand sich im Kofferraum und damit glücklicherweise weit genug vom Brandherd entfernt, sodass die Besitzerin ihr Haustier noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst retten konnte.

Das alarmierte Löschfahrzeug der Feuerwehr konnte bereits auf Anfahrt eine starke Rauchentwicklung sehen und wurde schließlich von einer aufgeregten Dame, einer unverletzten Katze und einem vollständig brennenden Mercedes-Benz erwartet. Ein Trupp unter Atemschutz konnte mit dem Schnellangriffsschlauch und den 1.600 Litern Löschwasser im Tank des Löschfahrzeuges die Flammen schnell niederschlagen und den Brand bekämpfen. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde sicherheitshalber auf eine mögliche Verrauchung kontrolliert, diese konnte aber ausgeschlossen werden.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Fahrzeugbesitzerin übergeben. Zur weiteren Beruhigung verblieb sie in der Obhut ihrer Katze.

Zur Ursache oder zur Schadenssumme liegen der Branddirektion keine Informationen vor.

