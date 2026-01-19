Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 16. bis 18. Januar 2026

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Samstag, 17. Januar 2026; 14.10 Uhr - Gasflasche gerät in Brand Limesstraße (Aubing)

Am Samstagnachmittag ist die Feuerwehr München zu einem Brand in einem Schnellimbiss alarmiert worden. Trotz des hohen Gefahrenpotentials wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Haupt- und Hintereingang des betroffenen Geschäfts. Zudem war ein abströmendes Gas deutlich zu hören. Umgehend wurde über beide Zugänge je ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Ein weiterer Trupp kontrollierte die darüberliegende Wohnung. Durch die vorgehenden Kräfte wurde ein Feuer in der Imbissküche lokalisiert. Hierbei strömte auch eine Gasflasche brennend ab, deren Ventil schon durch die Hitze zerstört war. Rasch gelang es den beiden Trupps im Innenangriff das Feuer zu löschen. Nachdem Teile der Küche, die Zwischendecke und Lüftungskanäle demontiert wurden, erfolgte eine abschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Zur Entrauchung kamen mehrere Lüfter zum Einsatz.

Nach umfangreichen Hygienemaßnahmen an der Einsatzstelle konnten die rund 30 Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

Zur genauen Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

Sonntag, 18. Januar 2026; 17.48 Uhr - Technische Rettung nach Verkehrsunfall Von-Kahr-Straße (Allach-Untermenzing)

Nach einem Verkehrsunfall ist ein Verletzter von der Feuerwehr München mit technischem Gerät befreit worden. Insgesamt verlief der Unfall glimpflich.

Aus noch unbekannter Ursache kollidierten im Kreuzungsbereich der Von-Kahr-Straße mit der Medererstraße zwei Pkw, in denen sich jeweils zwei Personen befanden. Hierbei wurde ein Fahrzeug seitlich getroffen und der Beifahrer verletzt im Fahrzeug eingeschlossen. Aufgrund der Lage entschied sich der Gruppenführer des zunächst alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeuges, weitere Kräfte der Feuerwehr sowie einen Notarzt nachzufordern. Während der verletzte 25-Jähringe erstversorgt wurde, wurde parallel eine technische Rettung vorbereitet. Über eine große Seitenöffnung konnte der junge Mann schließlich schonend aus dem Auto befreit werden. Bei einer großen Seitenöffnung werden mit Schere und Spreizer die B-Säule und beide Seitentüren eines Pkw entfernt oder aufgebogen, um genügend Platz zu schaffen. Im Anschluss kam der Mann mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Während der Rettung sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Die drei weiteren Beteiligten konnten vor Ort bleiben.

Zur genauen Unfallursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell