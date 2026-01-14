FW-M: Pkw prallt gegen Baum (Lochhausen)

Feuerwehr München

Pkw prallt gegen Baum (Lochhausen)

München

Dienstag, 13. Januar 2026, 21.53 Uhr

Krähenweg

Am Dienstagabend um 21.53 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einem Verkehrsunfall gerufen. Bei dem Einsatz wurde eine Person mittelschwer verletzt.

Der 92-jährige Mann kam, aus noch unbekannten Gründen, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach der Beurteilung durch einen Notarzt wurde der als mittelschwer verletzt eingestufte Mann möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreit. Eine technische Rettung wurde vorbereitet, war im weiteren Einsatzverlauf jedoch nicht notwendig. Der Fahrer konnte das Fahrzeug mit Hilfe der Feuerwehr eigenständig verlassen. Er ist anschließend durch den Rettungsdienst in eine Münchner Klinik transportiert worden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle.

Zur Unfallursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

