Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 9. bis 11. Januar 2026

München (ots)

Freitag, 9. Januar 2026; 22.23 Uhr - Person von Tram erfasst Dachauer Straße (Nymphenburg)

Am Freitagabend kam es im Stadtteil Nymphenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann wurde von einer Tram erfasst und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Mann in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Sonntag, 11. Januar 2026; - Keine schneebedingten Einsätze Stadtgebiet

Aufgrund des Schneefalls kam es im Stadtgebiet München am vergangenen Wochenende zu keinen nennenswerten Einsätzen.

Da in den kommenden Tagen mit Tauwetter zu rechnen ist, weisen wir auf die Verhaltensregeln auf Eisflächen hin. Grundsätzlich sollten nur offiziell freigegebene Eisflächen betreten werden. Sollte eine Person ins Eis einbrechen, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr und wählen Sie sofort den Notruf 112. Falls vorhanden, sollte die zu rettende Person mit Hilfsmitteln wie Rettungsringen, Stangen, Leinen oder stabile Ästen stabilisiert werden.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell