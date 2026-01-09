Feuerwehr München

FW-M: Ein Toter nach Brand in Hochhaus (Olympisches Dorf)

München (ots)

Freitag, 9. Januar 2026, 5.47 Uhr

Straßbergerstraße

Am Freitagmorgen ist es zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus im Münchner Norden gekommen. Bei dem Brandeinsatz wurde eine tote Person durch die Feuerwehr geborgen.

Ein Anwohner meldete der Integrierten Leitstelle gegen 5.47 Uhr einen Brand im siebten OG des Wohnhochhauses in der Straßbergerstraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus der Brandwohnung auf den Balkon der darüberliegenden Wohnung im achten OG. Umgehend wurde die Brandbekämpfung über zwei Drehleitern und mehreren Trupps im Innenangriff aufgenommen. Gleichzeitig durchsuchten weitere Einsatzkräfte das weitläufige Gebäude nach Personen. Im Verlauf des Einsatzes konnte ein über 70-jähriger Bewohner nur noch leblos aus der Wohnung geborgen werden. Die Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung und das Feuer war zügig unter Kontrolle. Aufgrund der komplexen Gebäudestruktur zogen sich die Nachlösch- und Kontrollarbeiten jedoch über mehrere Stunden. Während des Einsatzes mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner durch die Feuerwehr in einem nahegelegenen Hotel betreut werden. Wegen des ausgedehnten Brandes sind derzeit mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr München mit 38 Fahrzeugen.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

