Feuerwehr München

FW-M: Eigenunfall mit Personenschaden (Giesing)

München (ots)

Dienstag, 6. Januar 2026; 17.23 Uhr

Werinherstraße

Am frühen Dienstagabend ist ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr München in einen Unfall verwickelt worden. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Der Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr war mit Sondersignal stadtauswärts zu einem Einsatz unterwegs, als es kurz nach der Bahnunterführung zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. In dem VW befanden sich die Fahrzeuglenkerin und ihre Tochter. Während das Kind unverletzt blieb und im weiteren Verlauf von Bekannten abgeholt werden konnte, musste die Fahrerin vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeugbesatzung der Feuerwehr blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Das Einsatzfahrzeug ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

