FW-M: Einsatzauftrag von ganz oben (Altstadt-Lehel)

München (ots)

Dienstag, 6. Januar 2026; 11.46 Uhr

Sankt-Anna-Straße

Zu einem segensreichen Einsatz ist die Feuerwehr München durch eine Brandmeldeanlage alarmiert worden. Der Auslösegrund erwies sich als ungewöhnlich.

Kurz vor Mittag entsandt die Leitstelle Kräfte der Feuerwehr in ein Münchner Kloster, wo kurz zuvor ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Das für diese Uhrzeit typische angebrannte Essen sollte aber dieses Mal nicht der Grund für den Fehlalarm gewesen sein. Der Zugführer wurde vor Ort bereits von einem Geistlichen erwartet. Schon beim Betreten des Klosters erhielten die Einsatzkräfte eine erste "Eingebung", dass hier eine alte Tradition ursächlich sein könnte - zu eindeutig lag der Geruch von Weihrauch in der Luft. Nachdem der betroffene Bereich kontrolliert wurde und keine Gefahr zu erkennen war, bestätigte auch ein Gebäudeverantwortlicher, dass es kurze Zeit vorher zu hohem Besuch gekommen war: Sternsinger, wie sie zu dieser Zeit häufig anzutreffen sind, hatten das Kloster besucht und mit Weihrauch gesegnet. Glücklicherweise waren die drei Weisen noch nicht in das Morgenland zurückgekehrt und konnten von den Einsatzkräften angetroffen werden. Hierbei erhielten sie aber keinen Ärger von der Feuerwehr. Vielmehr nutze der Löschzug die Gelegenheit, auch ein wenig göttlichen Beistand für das kommende Jahr zu erbitten. Mit einigen Versen und etwas Weihrauch wünschten die vier Sternsinger den Einsatzkräften auch für das Jahr 2026 eine glückliche Hand, immer ein gesundes Heimkommen von den Einsätzen und - wenn nötig - ein wenig Hilfe von höherer Stelle. Sicherheitshalber hielt man die kleine Zeremonie diesmal im Freien ab.

Ob den Einsatzkräften bei diesem Alarm Vorwissen aus dem Ministrantendienst zugutekam, ist nicht bekannt.

Die Jugendlichen haben keine Konsequenzen zu befürchten.

