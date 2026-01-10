PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall unter Drogeneinfluss

B9/Dudenhofen (ots)

Am Freitagmorgen (09.01.2026) gegen 6 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die B9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Germersheim. Kurz hinter der Ausfahrt Dudenhofen kam der Fahrer vermutlich aufgrund Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrfach mit der Mittelleitplanke. Anschließend überquerte er beide Fahrspuren und prallte in die rechte Schutzplanke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch den Aufprall verletzte sich der 25-Jährige leicht. Bei dem Fahrer konnten Hinweise auf den kürzlichen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Die Polizei warnt:

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer, PK Sturm
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

