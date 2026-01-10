PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 09.01.26 soll es gegen 15:15 Uhr im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Auto- und einem Busfahrer gekommen sein. Grund der Auseinandersetzung sei ein verkehrsbehindernd parkendes Fahrzeug unmittelbar vor der dort befindlichen Sparkasse gewesen sein. Bei dem Busfahrer soll es sich um eine männliche Person mittleren Alters mit dunklen Haaren und schlanker Figur gehandelt haben. Eine Beschreibung des Autofahrers konnte nicht abgegeben werden. Nähere Hinweise sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Haben sie das Geschehen beobachtet und können sachdienstliche Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Ludwigshafen
