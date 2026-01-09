PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen halb zwei, fuhr eine 34-jährige PKW-Fahrerin von der B9, Richtungsfahrbahn Ludwigshafen, auf die Abfahrt zur L454. Im dortigen Kurvenbereich geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Grünstreifen und verlor auch aufgrund des schnee-/matschigen Untergrundes die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich und rutschte über die Gegenfahrbahn hinter die dortige Schutzplanke und blieb in einem Gebüsch liegen. Die 34-Jährige konnte sich nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige, fünfstellige Summe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

