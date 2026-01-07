PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gräber beschädigt sowie Gegenstände gestohlen - Geschädigte und Hinweise gesucht

Limburgerhof (ots)

Seit Weihnachten wurden auf dem Friedhof in Limburgerhof durch bislang unbekannte Täter mehrere Grabgegenstände sowohl entwendet als auch teilweise beschädigt. Dies teilte am Dienstag ein Mitarbeiter des Friedhofs der Polizei mit. Aufgrund der aktuell schneebedeckten Gräber ist es derzeit nicht möglich, die betroffenen Gräber festzustellen. Wir bitten die Personen, welche Beschädigungen oder fehlende Gegenstände an einem Grab feststellen, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, möchte sich ebenfalls unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

