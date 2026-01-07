Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - zwei PKW müssen abgeschleppt werden

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (06.01.2026) gegen 09:20 Uhr kam es an der L532 im Kreuzungsbereich zur K14 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem PKW die K14 und wollte auf die L532 einfahren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 29-jährigen Autofahrer. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Kreuzungsbereich wurde während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR.

Die erfreuliche Bilanz hinsichtlich des ersten Schneefalls in diesem Winter am 06.01.2026: Es ereigneten sich im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt insgesamt sieben Verkehrsunfälle, wobei lediglich ein Unfall glättebedingt verursacht wurde. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Ihre Polizei möchte sie dennoch nochmals darauf hinweisen, besonders bei winterlichen Straßenverhältnissen stets mit angepasster Geschwindigkeit sowie ausreichendem Sicherheitsabstand zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell